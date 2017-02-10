بعد فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية نادي أطباء الكلي الشباب يرى النور بالمغرب

العلم: محمد بلبشير

عقدت اللجنة التحضيرية لنادي أطباء الكلي الشباب بالمغرب يوم السبت الماضي ندوة علمية بالمستشفى العسكري بالرباط حيث تم فيها تسليط الضوء على مختلف تقنيات الغسيل الكلوي الاصطناعي بتصفية الدم بالمغرب ومراحل معالجة المياه المستخدمة خلالها، بالإضافة إلى شرح كيفية الحفاظ على نظافة القسطرة والمنطقة المحيطة بها لمرضى الفشل الكلوي بجميع مراكز العلاج، سواء العمومية منها أو الخاصة.. كما تم أيضا فتح حلقات للنقاش أثيرت فيها جميع النقاط المتعلقة بأخر التوصيات الدولية ذات صلة بالموضوع، و المعايير المسموح بها في هذا الإطار..

‎في نفس السياق، دعت اللجنة التحضيرية إلى التصويت على القانون الأساسي للنادي بعد الاطلاع عليه من طرف الحضور، بعدها تم انتخاب الرئيس والمكتب المسير الذي روعيت فيه تمثيلة أطباء القطاع العام والجامعي والقطاع الخاص على حد سواء..

وجاءت تشكيلة مكتب نادي أطباء الكلى الشباب كالآتي:

الرئيس: الدكتور بدر بشيري.

المكتب المسير: د. الأستاذة انتصار حدية، د. وائل محمد عواد، د. سميرة البكاوي، د. أسية لهبوب، د. ليلى حفان، د. نادية قبالي.

وتجدر الإشارة أن نادي أطباء الكلى الشباب بالمغرب يعتبر لجنة فرعية تنبثق من الجمعية المغربية لأمراض الكلي ويخضع قانونه الأساسي لجميع الضوابط والأحكام القانونية التي وضعتها الجمعية..