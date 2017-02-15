بعد رباعية ملعب “حديقة الأمراء”.. ميسي يفاجئ المصريين بهذا القرار

• العلم الالكترونية: متابعات

أرجأ الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، زيارته إلى مصر، والتي كانت مقررة اليوم الأربعاء؛ للإعلان عن مشاركته بحملة دعائية، ضد مرض الفيروس الكبدي الوبائي “فيروس سي”.

وقالت الشركة المنظمة للزيارة، في بيان رسمي، الأربعاء، إن زيارة ميسي لمصر تأجلت لموعد قريب، سيتم إعلانه فى بيان صحفي اليوم؛ لأسباب تخص التزام اللاعب تجاه ناديه، وإدارته تتعلق بنتائج الفريق الأخيرة”.

ودعا البيان، لتفهم التزامات ميسي تجاه ناديه، وجماهيره، من عشاق برشلونه حول العالم، مؤكدًا أن اللاعب يعد شريكًا أساسيًا، فى حملة “Tour n’Cure” العالمية للعلاج من مرض فيروس سي.

وأضاف أن “الاستعدادات الخاصة بالحفل التي تم الانتهاء منها أمس، توقفت مؤقتًا لحين تحديد الموعد الجديد، وتنتظر الشركة وكافة شركائها زيارة ميسي لمصر، قريبًا جدًا، وسيتم الكشف عن موعدها، وكافة التفاصيل اليوم.

كان برشلونة، تلقى هزيمة مذلة برباعية دون رد، أمس الثلاثاء، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب “حديقة الأمراء” بالعاصمة باريس.