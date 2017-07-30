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بعد خطاب العرش أخطر رسالة مباشرة لوزارتي الأوقاف والتعليم وجلالة الملك

  • 30 يوليو 2017

بعد خطاب العرش أخطر رسالة مباشرة لوزارتي الأوقاف والتعليم وجلالة الملك

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