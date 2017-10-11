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بعد حياد المغرب في أزمة الخليج هذا هو موقف السعودية من قضية الصحراء المغربية
بعد حياد المغرب في أزمة الخليج هذا هو موقف السعودية من قضية الصحراء المغربية
11 أكتوبر 2017
بعد حياد المغرب في أزمة الخليج هذا هو موقف السعودية من قضية الصحراء المغربية
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