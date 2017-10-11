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بعد حياد المغرب في أزمة الخليج هذا هو موقف السعودية من قضية الصحراء المغربية

  • 11 أكتوبر 2017

بعد حياد المغرب في أزمة الخليج هذا هو موقف السعودية من قضية الصحراء المغربية

 

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