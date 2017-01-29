بعد تفكيك مجموعة من الجماعات الإرهابية.. الداخلية تدعو أصحاب المنازل إلى الإبلاغ عن هوية المتكرين

دعت وزارة الداخلية في بلاغ لها يوم الأحد، أصحاب المنازل والشقق المفروشة التي يتم وضعها تحت تصرف الغير بإبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين، وذلك بعد لجوء بعض الجماعات الإرهابية ، التي تم تفكيكها مؤخرا، إلى اكتراء بيوت من بعض المواطنين، دون أن يبلغ الأخيرون السلطات الأمنية بذلك.

و في هذا الإطار، يضيف البلاغ، فإن وزارة الداخلية تثير الانتباه إلى ما يشكله هذا التصرف من تهديد مباشر لأمن بلادنا باعتباره يسهل تواري الأشخاص المشبوهين ويساعدهم على التحضير لأعمالهم التخريبية.

و من هذا المنطق، تهيب وزارة الداخلية بأصحاب المنازل والشقق المفروشة التي يتم وضعها تحت تصرف الغري كليا أو جزئيا الحرض على إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين، علما على أن أي تهاون منهم قد يعرضهم للمساءلة القضائية باعتبارهم شركاء محتملين لمنفذي الجرائم.