بعد العفو..كل معتقلي الريف بسجن الناظور أطلق سراحهم

العلم الإلكترونية

غادر نشطاء الحراك الشعبي بالدريوش، السجن بعد استفادتهم من العفو الملكي بمناسبة الذكرى 18 لجلوس الملك على العرش.

ويتعلق الأمر بكل من إلياس الوزاني، ومصطفى البقالي، وإسماعيل ابضيل، وأحمد شيلح، بالإضافة إلى الناشط المنتمي لإقليم الناظور أحمد سلطانة، والذين غادروا السجن المحلي للناظور، بعد العفو الملكي الذي شملهم، أمس السبت.

هذا وكانت محكمة الاستئناف بالناظور، قد حكمت بالحبس النافذ 8 أشهر في حق نشطاء الدريوش و 3 أشهر حبسا نافذا في حق أحمد سلطانة.

وكانت مصالح الدرك الملكي قد أوقفت نشطاء الدريوش على خلفية المواجهات التي عرفتها المدينة يوم 26 ماي الماضي بالتزامن مع الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة.

وبالإفراط عن النشطاء الخمسة، فإن سجن الناظور لم يعد يضم أي معتقل على خلفية الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة.