بعد السياسي وشقيقة الملك.. زلزال الفساد الرياضي يضرب إسبانيا

العلم الإلكترونية

بعد التحقيقات في قضايا الفساد في الجارة الشمالية (إسبانيا) التي طالت السياسيين ورجال الأعمال، بما في ذلك كريستينا، شقيقة الملك فليبي السادس، وزوجها، ضرب زلزال آخر، هذه المرة، كرة القدم الإسبانية بعد اعتقال الشرطة، اليوم الثلاثاء، انخيل ماريا بيار رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم، وابنه ونائبه، بعد مداهمة عدة مكاتب في مدريد في إطار تحقيقات في مزاعم فساد.

وبخصوص اعتقال ابن الرئيس، جوركا ابن بيار، إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين اخرين في كرة القدم، أرجعت مصادر إسبانية ذلك إلى “تورطهم في مزاعم احتيال واختلاس”، خاصة استغلال الابن الذي يشتغل كمحامي رياضي منصب والده للمرافعة في بعض القضايا التي تهم الاتحاد الإسباني.”. كما أكدت المحكمة العليا في اسبانيا أن أحد قضاة، إضافة إلى محققين في قضايا فساد، يقودون عملية التحقيق.

يشار إلى أن بيار، عضو في اللجنة التنفيذية للفيفا، يشغل منصب رئيس الاتحاد الاسباني للعبة منذ قرابة 30 عاما.