بعد البحر.. نشطاء الحراك يقطعون الجبال للوصول إلى الحسمية

العلم الإلكترونية

بعد المنع، الذي طال نشطاء الحراك الشعبي في الريف، صباح اليوم الخميس، وكثرة مراكز التفتيش، التي نصبتها السلطات عند مدخل مدينة الحسيمة، لمراقبة الوافدين على المدينة، اضطر عدد من المتضامنين مع الحراك، القادمين من المناطق المجاورة إلى قطع مسافات طويلة عن طريق الجبال لدخول مدينة الحسيمة.

ونشرت صفحة إقليم الحسيمة في فايسبوك، صورا لمجموعة من المتضامنين مع الحراك، وهم يحاولون الوصول إلى المدينة، عن طريق الجبال، بعد منعهم من دخولها من طرف شرطة مراكز التفتيش.

واضطر عدد من الوافدين على مدينة الحسيمة، منذ صباح اليوم الخميس، إلى استعمال مختلف وسائل النقل لدخول المدينة، وصلت إلى ركوب القوارب، والدخول عبر البحر.

وملئت مداخل مدينة الحسيمة، صباح اليوم الخميس، بعد توافد عدد من المتضامنين مع حراك الريف، وذلك للمشاركة في المسيرة، التي دعا إليها القائد الميداني للحراك، ناصر الزفزافي، قبل اعتقاله، وتمت التعبئة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.