بعد اغتيال شقيق زعيمها كوريا الشمالية تصعد: منع الماليزيين من مغادرة أراضيها

العلم الإلكترونية ووكالات

منعت بيونج يانج جميع المواطنين الماليزيين من مغادرة أراضيها، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، ما يجعلهم رهائن محتملين وسط الأزمة المتفاقمة بين البلدين منذ اغتيال “كيم جونج نام” في “كوالالمبور”.

ونقلت الوكالة الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية الثلاثاء، أن “جميع المواطنين الماليزيين ممنوعون مؤقتا من مغادرة البلاد إلى حين حل الحادثة التي وقعت في ماليزيا بالشكل المناسب”.