بعد إنهاء اعتصامهم.. الشركة تصدم العمال المنجميين بالطرد والمتابعة القضائية

العلم الإلكترونية

في تطور جديد ومفاجئ لملف المعتصمين بمنجمي “سيدي احمد” و”اغرم أوسار” بمنطقة تيغزة في مريرت، الذين أنهوا اعتصامهم تحت الأرض صبيحة أول أمس السبت، بعد محضر وقعته جميع أطراف الملف، ويقضي بوضع حد للمتابعات والمضايقات التي يتعرض لها العمال، وإلزام الشركة بتنفيذ قانون مدونة الشغل، عمدت إدارة “تويست” إلى توقيف عدد من العمال، وتسريحهم دون سابق إنذار.

وأوضح منجمي، أن العمال التحقوا صباح اليوم الاثنين بمواقع عمهم، لتفاجأوا بقرار المدير، الذي يقضي بتوقيف جميع العمال الذين دخلوا في اعتصام تحت الأرض وفوقها، في تحد وصفه المصدر ب”الخطير” لمحضر العمالة.

تطورات ملف المنجميين تأتي في سياق اجتماع جمع ممثلي نقابة الاتحاد العام للشغالين بمدير شركة “تويست” ومندوب الطاقة والمعادن والمدير الإقليمي لوزارة التشغيل، يوم الجمعة الماضية، بمقر عمالة خنيفرة، وانتهى إلى ضرورة وقف اعتصام العمال، مع إلزام الشركة المنجمية بتنفيذ مقتضيات قانون مدونة الشغل، وإقرارها بمبدأ الحق في الإضراب، بالإضافة إلى التزامها بإعداد نظام داخلي طبقا للمقتضيات القانونية، وتفعيل اللجنا المؤسساتية طبقا للقانون، قبل أن يتفاجأ الجميع بقرار إدارة الشركة، التي منعت العمال من الالتحاق بمواقع عملهم صباح اليوم الاثنين.