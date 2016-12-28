بعثة أبوظبي للتنمية تزور المغرب لتقييم مشاريع مقترحة ضمن المنحة الإماراتية

زارت بعثة فنية من صندوق أبوظبي للتنمية، المملكة المغربية، وذلك بهدف تقييم مجموعة من المشاريع الجديدة المقترحة من قبل الحكومة المغربية للتمويل ضمن مساهمة الإمارات العربية المتحدة في المنحة التي خصصتها في عام 2013 للمغرب بقيمة 1.25 مليار دولار، ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية.

وبحثت بعثة الصندوق مع ممثلين عن وزارتي المالية والتعليم العالي، وهيئة الطرق، ووزارة الفلاحة، أهمية المشاريع المطروحة من قبل الحكومة المغربية، ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما أن المشاريع تأتي ضمن قطاعات أساسية مثل النقل والصحة والتعليم والطاقة والمياه.