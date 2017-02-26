بطولة اسبانيا: برشلونة لخطف الصدارة مؤقتا من العاصمة مدريد

• العلم الالكترونية: متابعة

في قمة من العيار الثقيل، يحل برشلونة حامل اللقب وثاني الترتيب على اتلتيكو مدريد الرابع، غدا الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم، باحثا عن خطف صدارة الليغا مؤقتا من غريمه ريال مدريد.

ويبحث برشلونة عن استعادة هيبته بعد خسارته المذلة على ارض باريس سان جرمان الفرنسي صفر-4 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الاسبوع الماضي، وقد نجح بتحقيق فوز صعب في الجولة الأخيرة على ضيفه ليغانيس 2-1 بهدف قاتل من ركلة جزاء لنجمه الارجنتيني ليونيل ميسي.

وتنفس برشلونة الصعداء الاربعاء من دون ان يلعب، بعد خسارة المتصدر ريال مدريد على ارض فالنسيا 1-2، ليتجمد الفارق بينهما عند نقطة واحدة مع مباراة مؤجلة لريال.

وستكون الفرصة متاحة لبرشلونة ليتصدر الترتيب لأول مرة منذ المرحلة الافتتاحية عندما سحق ريال بيتيس 6-2 على ملعب “كامب نو”.

وتعرض مدرب برشلونة لويس انريكي لانتقادات لاذعة بعد خسارة سان جرمان، وتسري تكهنات بشأن عدم تمديد عقده في نهاية الموسم الحالي. كما واجه نجم الفريق الارجنتيني ليونيل ميسي حصارا خانقا في مباراة سان جرمان، فبدا بعيدا عن مستواه على غرار زملائه.

ويبحث ميسي الذي سجل 33 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات، عن فوزه الرقم 400 مع برشلونة عندما يخوض مباراته الرقم 565 منذ بدايته عام 2004 مع النادي الذي احرز معه 29 لقبا.

ولطالما استمتع ميسي بهز شباك اتلتيكو مدريد (26 مرة) مقابل 21 هدفا في مرمى ريال مدريد واشبيلية.

في المقابل، استعاد اتلتيكو هيبته اخيرا، فلم يخسر في اخر 8 مباريات ليصبح على بعد 7 نقاط من ريال، وحقق فوزا صريحا على ارض باير ليفركوزن الالماني 4-2 في الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واخرج اتلتيكو مدريد غريمه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل ان يرد الفريق الكاتالوني ويقصيه من نصف نهائي مسابقة كأس الملك.

وسيتواجه ثلاثي برشلونة الضارب والمؤلف من ميسي والاوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار، والذي سجل 69% من اهداف برشلونة هذا الموسم، مع الدفاع القوي لفريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني.

في المقابل، يأمل ريال مدريد في ان تناسبه نتيجة مواجهة اتلتيكو وبرشلونة، للابتعاد في الصدارة عندما يحل على فياريال السادس وصاحب اقوى دفاع في الدوري في مباراة قوية الأحد في ختام المرحلة.

وفوجىء ريال أمام فالنسيا بهدفين مبكرين للايطالي سيموني تساتسا في الدقيقة الخامسة والتشيلي فابيان اوريانا في الدقيقة التاسعة. وبرغم تقليص البرتغالي كريستيانو رونالدو الفارق قبل نهاية الشوط الاول، الا ان فريق العاصمة فشل في الخروج متعادلا على اقل تقدير.

وأعرب مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان عن غضبه بعدما مني فريقه بخسارته الثانية هذا الموسم في الليغا، قائلا “خسرنا هذه المباراة في 10 دقائق. لم نكن جيدين في بداية المباراة خلافا للعادة. افتقدنا للنجاعة في اللمسة الأخيرة. يجب ان نرتاح الان ونفكر في مباراتنا المقبلة (فياريال) ومعرفة ان المشوار سيكون صعبا حتى النهاية”.

وارجئت مباراة فالنسيا وريال مدريد بسبب مشاركة الأخير في كأس العالم للاندية التي توج بطلا لها في كانون الاول/ديسمبر الماضي في طوكيو. ولريال مدريد مباراة مؤجلة ثانية مع سلتا فيغو كانت مقررة في الرابع من الشهر الحالي وتعذرت اقامتها بسبب الرياح القوية التي الحقت ضررا بسقف ملعب ريازور.

وجاءت خسارة ريال مدريد بعد فوزه على نابولي الايطالي 3-1 في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها.

وتشهد المرحلة السبت دربي الاندلس المثير بين ريال بيتيس الخامس عشر وضيفه اشبيلية الثالث.

ويخوض اشبيلة المباراة بعد تفوقه على ليستر سيتي الانكليزي الاربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين لبابلو سارابيا والارجنتيني خواكين كوريا.

ويخوض اشبيلية، حامل لقب الدوري الاوروبي، احد افضل مواسمه في الليغا، وهو فاز 7 مرات في مبارياته التسع الأخيرة.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت الافيس مع فالنسيا، وليغانيس مع ديبورتيفو لاكورونيا، وايبار مع ملقة، والاحد اسبانيول مع اوساسونا، واتلتيك بلباو مع غرناطة، وسبورتينغ خيخون مع سلتا فيغو