بشراكة كندية: جمعية جسور تنظم مسابقة فنية حول الدفاع عن حقوق النساء في العصر الرقمي

العلم الإلكترونية: متابعة

في إطار الأنشطة التي تقوم بها جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات حول المرافعة لحقوق النساء في العصر الرقمي، تنظم هذه الجمعية بشراكة مع سفارة كندا مسابقة فنية حول: ” المرافعة لحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية”. وذلك لفائدة الشابات والشباب المغاربة أو اللأجانب المقيمين في المغرب واللائي تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 35 سنة. ويبقى الهدف من هاته المبادرة البناءة هو تشجيع وحث الشباب على التفكير بآليات متجددة في موضوع حقوق النساء مثل الحق في الإدماج والحق في الشغل والحق في الملكية والحق في التعليم و حرية العيش بعيدا عن العنف والحق في العيش الكريم على النوع الاجتماعي الذي لا صلة له بالصورة النمطية اوبالوضع الاجتماعي.

ويدخل هذا المشروع المبتكر في اطار اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفى به يوم 8 مارس من كل عام وكذلك للذكرى 150 لكندا.

وتجدر الإشارة الى أنه منذ زمن طويل و كندا تعمل مع الشركاء الدوليين على تعزيز التعددية السلمية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين، والهدف لنشأة هيأة الاتحاد الكندية بمناسبة الذكرى 150 وهو التركيز على مواضيع ذات صلة بالتنوع والإدماج ومشاركة الشباب.

يتوخى هذا الحدث التحسيسي ترسيخ المبادئ وتأجيج إبداع الشباب وذلك عن طريق أساليب اعلامية وآليات جديدة ومتجددة للتكنولوجيات الحديثة والمتداولة بكثرة من قبل الشباب.

يتوجب على فريق المشاركين والمشاركات في المسابقة والذي لا يتعدى 5 أشخاص اخراج فيديو حول حقوق المرآة وبعثه إلى جمعية جسور منتدى النساء المغربيات، وذلك ما بين 10 فبراير و 10 مارس 2017 وهو آخر موعد للإرسال, سواء عن طريق البريد الالكتروني jossourplaidoyer@yahoo.fr أو عن طريق الاتصال هاتفيا.

وفي 13 مارس سوف يتم الاختيار الأولي للمرشحين، أما في 25 مارس سوف يتم توزيع الجوائز في اطار حفل التتويج.

اختيارا لمتبارين النهائيين وتقييمهم سوف يكون حسب نوعية السيناريو والانتاج : التأطير وضبط الصوت و الصورة والضوء وكذلك المونطاج واحترام المواضيع واختيار العنوان وبالأخص أهمية ايصال الرسالة الهادفة.

كل الشروط واستمارة التسجيل متواجدة على موقع الجمعية. وفي الاخير سيتم منح عدة جوائز للفرق التي انجزت احسن الفيديوهات وكذا توزيع شهادات على المشاركين.

وسعيا لهذه الغاية يجدر بالذكر إلى أنه تمت شراكة ISMAC: المعهد العالي لحرف السمعي البصري والسينما في هذه المبادرة القيمة وذلك من حيث المواكبة البيداغوجية والعلمية للشباب في مرحلة الاختيار الأولي من طرف الخبراء.

المعهد العالي لحرف السمعي البصري والسينما مؤسسة حكومية جامعية مختصة في ميدان التكوين وتشغل كأستوديو الانتاج مفتوح على ابداعات عالم السمعي البصري و التلفزيوني والسينمائي : النص، الصورة، الصوت والإنتاج والإخراج والتحرير.

جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات:

تأسست جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات في فاتح يوليوز 1995 من طرف مجموعة من النساء من مختلف الاتجاهات تتوفرن على تجارب غنية ومختلفة في عدة ميادين. جسور تدخل في سياق دعم واستمرارية الحركة النسائية التي تؤطرها مجموعة من الجمعيات والمنظمات التقدمية والديمقراطية.

وتدخل في إطار العمل من أجل. الجمعية إطار مستقل وديناميكي متفتح على كل النساء الحريصات على نيل حقوقهن والمؤمنات بالقضية النسائية. جسور هي ملتقى للنساء المغربيات اللواتي يطمحن إلى التقدم والعصرنة، معتمدة على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان متشبعة بالقيم الإيجابية الثقافية والحضارية لمجتمعنا والمرتكزة على مبادئ العدل والتسامح والتضامن والحوار والانفتاح.