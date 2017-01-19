بريطانيا والمغرب يبحثان تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي في محاربة الإرهاب

أجرى الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، اليوم الخميس بالرباط، مع بين والاس، وزير الدولة لشؤون الأمن لدى وزارة الداخلية البريطانية. واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء المستوى الممتاز للعلاقات المغربية البريطانية، بفضل الروابط المميزة التي تجمع الملك محمد السادس والملكة إليزابيث الثانية.

وشكل الاجتماع مناسبة لتناول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون الثنائي الأمني والسبل الكفيلة بتكثيفه، وخاصة في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة الالكترونية وتعزيز العلاقات الأمنية على المستوى العملياتي، فضلا عن تبادل المعلومات.

وأشاد الوزير البريطاني بالجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز آليات محاربة الإرهاب، خاصة عبر المنتدى الشامل لمحاربة الإرهاب، وذلك قصد المساهمة بشكل نشيط في مواجهة تصاعد التهديد الإرهابي، مهنئا المغرب بالمناسبة عن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لضمان أمن السياح البريطانيين أثناء إقامتهم في المملكة.

من جهته، ذكر الضريس أنه طبقا للتعليمات الملكية السامية، عمل المغرب باستمرار من أجل الحفاظ على الأمن، سواء بالنسبة للمواطنين المغاربة أو الأجانب المقيمين في المغرب.

وعلى إثر هذه المباحثات، أعرب الوزيران عن رغبتهما في العمل بشكل وثيق بغية المزيد من تطوير التعاون الأمني بين المغرب وبريطانيا، سواء على المستوى الثنائي أو المستويين الإقليمي والمتعدد الأطراف، قصد الارتقاء به إلى نفس المستوى مع باقي البلدان الأوروبية المجاورة.