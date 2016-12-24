تستضيف الغابون في الفترة ما بين 14 يناير و2 فبراير 2016 نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تتنافس فيها 16 منتخبا على الظفر باللقب.
وأوقعت القرعة المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثالثة التي ستدور مبارياتها على أرضية ملعب “أوويم”:
المجموعة الثالثة:
– الكوديفوار
– الكونغو
– المغرب
-الطوغو
وفي ما يلي برنامج مباريات “أسود الأطلس” في نهائيات الغابون:
الجولة الأولى:
المغرب في مواجهة الكونغو في 16 من يناير 2017 على الساعة الثامنة بتوقيت الغابون بملعب “أوويم”.
الجولة الثانية:
المغرب سيواجه الطوغو على أرضية ملعب “أوويم” في الجولة الثانية في 20 يناير 2017 على الساعة الثامنة بتوقيت الغابون.
الجولة الثالثة:
المغرب في مواجهة الكوديفوار في 24 من يناير 2017 في الساعة الثامنة على أرضية ملعب “اوويم”.
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