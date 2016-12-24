تستضيف الغابون في الفترة ما بين 14 يناير و2 فبراير 2016 نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تتنافس فيها 16 منتخبا على الظفر باللقب.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثالثة التي ستدور مبارياتها على أرضية ملعب “أوويم”:

المجموعة الثالثة:

– الكوديفوار

– الكونغو

– المغرب

-الطوغو