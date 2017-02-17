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برلمان الرجاء يعقد يوم دراسي أول لتدارس أوضاع الفريق الأخضر

برلمان الرجاء يعقد يوم دراسي أول لتدارس أوضاع الفريق الأخضر

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