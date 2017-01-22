نظم، يوم الأربعاء ببركان، لقاء حول الشمندر السكري استعرض خلاله المهنيون إنجازات القطاع وسبل النهوض به. وأبرز رئيس جمعية منتجي الشمندر السكري بإقليم بركان، حفيظ قاسم، في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار « الشمندر السكري بإقليم بركان .. الإنجازات والطموحات »، أهمية المبادرات التي اتخذتها الجمعية خلال السنوات الأخيرة للرفع من حجم الإنتاج وتحسين ظروف المنتجين.

وبعد أن استعرض مختلف الصعوبات التي تواجه مهنيي القطاع لاسيما في مجال الري والجهود المبذولة لتجاوزها، أشار قاسم إلى أن جمعية منتجي الشمندر السكري نظمت زيارات لأعضائها لعدد من الدول الغربية بهدف تعزيز تبادل الخبرات.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضره بالخصوص عامل الإقليم عبد الحق حوضي، تقديم عرض حول تطور الإنتاج المحلي، خاصة على مستوى معمل السكر بزايو (سوكرافور) منذ إحداثه سنة 1972.

وحسب الأرقام المقدمة بالمناسبة فإن إنتاج الشمندر السكري بالمنطقة انتقل من 25 طنا في الهكتار سنة 1972 إلى 70 طنا في الهكتار في الوقت الحالي، فيما انتقلت المساحة المزروعة من أربعة آلاف هكتار إلى ستة آلاف هكتار.

وبلغ إنتاج الشمندر السكري، خلال السنة الماضية، 412 ألف و171 طنا مقابل 81 ألف و471 طنا سنة 1972. وعزا مدير معمل السكر بزايو هذه النتيجة إلى مكننة مسلسل الإنتاج لاسيما بحوض ملوية.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة في القطاع مكنت من تحقيق المكننة الشاملة لمسار الإنتاج، وتحسين جودة المنتوج، والرفع من المردودية، وخفض كلفة الإنتاج، وبالتالي تحسين تنافسية القطاع.

وتم، على هامش هذا اللقاء، تكريم فاعلين محليين خاصة منتجو الشمندر السكري بالمنطقة.