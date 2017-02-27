بركان.. إطلاق مشاريع لتعزيز الشبكة الطرقية

• العلم الالكترونية: متابعة

تم، يوم الأربعاء بجماعات ترابية بإقليم بركان، إعطاء الانطلاقة لمشاريع تتوخى تقوية وتعزيز الشبكة الطرقية بالإقليم، عبر تحسين مستوى خدمة الطرق وإحداث ممرات حديدية علوية آمنة للراجلين.

وفي هذا الإطار، أعطى عامل إقليم بركان عبد الحق حوضي الانطلاقة لبناء ثلاث ممرات حديدية للراجلين على الطريق الوطنية رقم 2 (بين دوار جراوة ودوار أغبال) والطريق الإقليمية رقم 6000 (دوار لمريس)، رصد لها غلاف مالي يقدر ب 15 مليون درهم، بتمويل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.

ويهدف هذا المشروع إلى الإسهام في تفعيل الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للحد من حوادث السير، وذلك عبر توفير الحماية للراجلين من مختلف الأخطار التي تنجم عن استعمالهم للطريق المخصص للسيارات والشاحنات وتعريض حياتهم وحياة السائقين للخطر.

وفي هذا الصدد، تعد الممرات الحديدية العلوية، من الآليات والإجراءات التي من شأنها الإسهام في الحد من حوادث السير.

وفي السياق ذاته، أعطى عامل إقليم بركان، بالجماعة الترابية سيدي بوهرية، الانطلاقة لأشغال تقوية الطريق الإقليمية رقم 6020 بسيدي بوهرية المركز، على مسافة 11 كلم وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 10 ملايين درهم.

ويعد هذا المشروع، الذي ينجز بتمويل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، من بين المشاريع التي تتوخى فك العزلة عن الساكنة القروية وتسهيل ولوجها للخدمات الاجتماعية الأساسية.

كما أن تعزيز الشبكة الطرقية بتراب الجماعة المعنية من شأنه أن يساهم في تحسين ظروف التنقل بهذه المنطقة الفلاحية بتقليص تكلفة نقل المسافرين والبضائع.

ويتوفر إقليم بركان على شبكة طرقية مهمة يبلغ طول الطرق المعبدة منها 401 كلم، بحسب معطيات لعمالة إقليم بركان.

وتتمثل حصيلة المشاريع المنجزة لتثمين رصيد الإقليم من الشبكة الطرقية خلال الفترة الممتدة مابين 2012 و2017، على الخصوص، في بناء وتهييء الطرق في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية (44 كلم)، وصيانة وملاءمة الشبكة الطرقية (97,4 كلم)، والطرق السريعة (75,2 كلم)، إضافة الى بناء وصيانة المنشآت الفنية (10 وحدات).

وفي ما يخص بناء القناطر، فقد تم، خلال الفترة ذاتها، بناء قنطرة على واد شراعة على الطريق الوطنية رقم 2، وبناء 5 قناطر في إطار تثنية الطريق الوطنية رقم 2 بين أحفير وقنطرة الحسن الثاني. كما تم بناء قنطرة على واد لخميس بالطريق الإقليمية 6008 بالنقطة الكيلومترية 15، بحسب المصدر ذاته.