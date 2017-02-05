برشلونة يعلن اصابة البرازيلي رافينيا بكسر في الانف

اعلن نادي برشلونة الاسباني الاحد ان لاعبه البرازيلي رافينيا الذي اصيب في مباراة السبت ضد اتلتيك بلباو (3-صفر) في الدوري الاسباني لكرة القدم، يعاني كسرا في الانف، دون تحديد مدة غيابه.

وقال النادي الكاتالوني في بيان ان “توافره (رافينيا) سيعتمد على تطور الحالة السريرية للاصابة”.

واشارت صحف اسبانية كاتالونية منها “موندو ديبورتيفو” و”سبور”، الى ان غياب الدولي البرازيلي البالغ من العمر 23 عاما مؤكد عن المباراة مع اتلتيكو مدريد الثلاثاء في اياب نصف نهائي الكأس، علما ان برشلونة تقدم في مباراة الذهاب 2-1.

ولم يتضح ما اذا كان رافينيا سيعود في وقت ملائم للمشاركة في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا، عندما يلاقي برشلونة نادي باريس سان جرمان على ملعب الاخير في 14 شباط/فبراير.

وكان لاعب خط الوسط استبدل في الدقيقة 55 من مباراة السبت التي اقيمت على ملعب ناديه، والدم يسيل من انفه مع اصطدام مع زميله حارس المرمى الالماني مارك-اندري تير-شتيغن.

وقال مدرب برشلونة لويس انريكه بعد المباراة ان رافينيا “تلقى ضربة من الركبة تسببت له بجرح بالغ”.

وبفوزه السبت، بات برشلونة الثاني وحامل اللقب على بعد نقطة من ريال مدريد المتصدر، في ترتيب الدوري الاسباني. ورفع برشلونة رصيده الى 45 نقطة، مقابل 46 لريال الذي تأجلت مباراته مع مضيفه سلتا فيغو الاحد بسبب الرياح القوية التي الحقت اضرارا بملعب بالايدوس، علما بان للنادي الملكي مباراة مؤجلة ثانية امام فالنسيا.

ويتوقع الا يؤدي غياب رافينيا الى مصاعب جمة بالنسبة الى نادي برشلونة، اذ من المرجح ان يستعيد قريبا خدمات لاعبي خط الوسط اندريس انييستا وسيرخيو بوسكتس العائدين من الاصابة.