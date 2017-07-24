برافو امن طانطان: ضبط كميات من المخدرات بحافلة سوبراتور للمسافرين بطانطان كانت متجهة إلى السمارة

العلم: متابعة – حسن بوفوس

بعد مرور يومين على توقيف شخص بحافلة المسافرين ستيام و بحوزته 07 كيلو غرامات من مخدر الشيرا تمكنت عناصر الشرطة بالسد الأمني للمدخل لشمالي لمدينة طانطان في الساعات الأولى من صباح يوم الاحد 23 يوليوز الجاري من حجز كمية من المخدرات تقدر ب 7,5 كلغ من مخدر الشيرا كانت بحوزة امرأة مسنة كانت ضمن المسافرين على متن حافلة للمسافرين تابعة لشركة سوبراتور خضعت لعملية تفتيش روثيني ودقيق بالحاجز الأمني المذكور .

وأكدت مصادر امنية بأن عملية تفتيش روتينية لحافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من إنزكان ومتوجهة إلى مدينة السمارة مكنت عناصر الشرطة من حجز هذه الكميات من المخدرات التي كانت مخبأة بعناية في حقيبة سفر صغيرة تحت مقعد االمرأة الموقوفة.

وبهده العملية الثانية على التوالي في ظرف وجيز نجحت مصالح الأمن الوطني في مراقبة ومحاربة الاتجار في المخدرات سواء التي تروج على صعيد المدينة أو العابرة غير المدينة وان دل عن شيء انما يدل على حنكة ويقطة مصالح الأمن الوطني بالمنطقة الأمنية بطانطان.