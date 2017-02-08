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بالفيديو.. نتنياهو يتعرض لموقف محرج في لندن

بالفيديو.. نتنياهو يتعرض لموقف محرج في لندن

بالفيديو.. نتنياهو يتعرض لموقف محرج في لندن

• العلم الالكترونبة: متابعات

تعرض بنيامين نتنياهو، الاثنين 6 فبراير، إلى موقف محرج أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في العاصمة لندن.

إذ انتظر نتنياهو لفترة من الوقت لدى وصوله أمام بوابة مقر رئاسة الوزراء حيث لم يجد أحدا في استقباله.

ولجأ نتنياهو إلى الوقوف أمام الأبواب وتوزيع ابتسامات مصطنعة للصحافيين من دون أن يخفي امتعاضه من الموقف.

ولاحقا قرر نتنياهو الدخول إلى المقر بشكل يخالف البروتوكولات البريطانية لتخرج بعدها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتصافحه أمام الصحافة قبل بدء اللقاء بينهما.

نتنياهو يتعرض لموقف محرج في لندن

نتنياهو يتعرض لموقف محرج في لندن

نتنياهو يتعرض لموقف محرج في لندن

نتنياهو يتعرض لموقف محرج في لندن

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