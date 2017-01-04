فخلال إحدى الحصص التدريبية للفريق الكاتالوني، تألق ميسي بهدف رائع، بعدما راوغ لاعبين، وسدد كرة مرت بين قدمي الحارس والمدافع في آن واحد، قبل أن تستقر في الشباك.

وخاض برشلونة مساء الاثنين الماضي تدريبه الأول في عام 2017، مكثفاً تحضيراته لمباراة ذهاب ثمن نهائي كأس الملك ضد مضيفه أتلتيك بيلباو.

وتمرن الفريق بحضور كل من ليو ميسي ولويس سواريز ونيمار جونيور وخافيير ماسكيرانو، آخر العائدين من عطلة أعياد رأس السنة، بينما غاب ياسبر سيليسن، الذي سيظل بعيداً عن الملاعب لنحو أسبوعين بسبب إصابة في العضلة النعلية لساقه اليسرى.

هذا وسيواصل البلاوغرانا استعداداته لمباراة سان ماميس على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء بإجراء تدريبات صباحية، على أن يشد الرحال إلى بيلباو يوم الخميس لملاقاة مضيفه الباسكي.