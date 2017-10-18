الرئيسية > المجتمع والأسرة > بالفيديو: عائلة تربط إبنتها بالسلاسل الحديدية لأكتر من 15 سنة والأم تقول “أنا عييت وتقهرت”

بالفيديو: عائلة تربط إبنتها بالسلاسل الحديدية لأكتر من 15 سنة والأم تقول “أنا عييت وتقهرت”

  • 18 أكتوبر 2017

بالفيديو: عائلة تربط إبنتها بالسلاسل الحديدية لأكتر من 15 سنة والأم تقول أنا عييت وتقهرت

 

شارك برأيك

إلغاء الرد

الأكثر مشاهدة

جريدة العلم

تصنيفات

أخبار

الجريدة الورقية

مواقع صديقة

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العلم © 2016
Développé par NOOV Sarl