بالفيديو.. “رونالدو” يجري أول حوار له مع قناة عربية وهذا هو المقابل

في أول حوار له مع فضائية عربية، أكّد اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، مهاجم ريال مدريد الإسباني، أن يحاول دائما أن يكون اللاعب الأكثر قيمة، موضحا أن هدفه ليس اللقب نفسه بل التميز في مهنة يحب القيام بها.

وأضاف “رونالدو” في حواره الذي أذيع عبر فضائيتي “ON Ent” المصرية و”أبو ظبي الرياضية” الإماراتية، أن حلمه هو الحفاظ على ما هو عليه الآن، لاسيما أن لديه بضع سنوات أخرى متبقية فى مجال كرة القدم، مشيرًا إلى أن توقيعه لصفقتين في سنه هذا، الأولى مع شركة “نايك” والثانية مع “ريال مدريد”، أمر لا يُصدّق!

ولعلّ أكثر ما ميز الحلقة هو تعامل اللاعب البرتغالي مع الأسئلة بشكل إيجابي، وتعالي ضحكاته عدة مرات خاصة وأن معظمها جاء بعيداً عن الجانب الرياضي؛ حيث تركزت على حياته الشخصية وأعماله الخيرية وفلسفته في الحياة؛ حيث أكد النجم البرتغالي أنه يقوم بالعديد من الأعمال الخيرية، لظنّه بأن هذا أمر جيد، ولكون ذلك يسعده، قائلاً: “عندما تقوم بمساعدة الآخرين، فإن الله يعوضك خيرًا”.

هذا وتطرق جزء كبير من الحوار إلى “كريستيانو جونيور”، نجل اللاعب الشهير، وطريقة تربيته وطموحات والده لمستقبله وحياته؛ إذ أكد “رونالدو” أنه يتمنى أن يسير ابنه على خطاه ويصبح لاعب كرة قدم مثله، مضيفا: “أعرف أنه تحد كبير. بالطبع، يستطيع أن يصبح أي شيء يريده. لذلك، فأنا لا أضغط عليه وسوف أقوم بدفعه قليلا لكي يكون لاعب كرة قدم وليس حارس مرمى، لأني أريده أن يصبح مهاجما”.

كما كشف مهاجم “ريال مدريد” الإسباني أنه يعلّم ابنه كيف يكون قويًا في التعامل مع الأزمات التي تواجهه: “أحياناً يقول له بعض الناس إن والده ليس بلاعب جيد، وإن هذا اللاعب أو ذاك أفضل منه، لكن ابني يعرف كيف يتعامل معهم”، مضيفا أنه ينصح ابنه دائما أن يكون نفسه، مشددًا على أن التعليم هو أهم شيء بالنسبة له.

وأكد “رونالدو” أن أصدقاءه الحقيقيين خارج مجال كرة القدم، مشيراً إلى أنه يستمتع بحياته رفقتهم بقيامه بعدة أنشطة أخرى غير لعب كرة القدم: “أنا أغني وأرقص، لكن صوتي ليس الأفضل كي أكون صريحا”.

هذا وأثار أديب ضحك “كريستيانو رونالدو” لدى سؤاله عن سرّ إعجاب النساء به وامتلاكه لعدد كبير منهن في حياته؛ ما جعل هذا الأخير يرد عليه بالقول: “بخلاف ما يشيعه الناس حول وجود عدة نساء في حياتي، فأنا لدي امرأة واحدة فقط”.

من جهة أخرى، حرص الإعلامي المصري على سؤال “رونالدو” عن مصر وإمكانية زيارته لها في المستقبل، الأمر الذي استقبله الضيف بإيجابية كبيرة؛ حيث أعرب عن رغبته الشديدة في القدوم إلى “أرض الفراعنة” وزيارة الأهرامات ونهر النيل.

يُشار إلى أن اللاعب البارز تقاضى مبلغ ربع مليون دولار مقابل إجراء حوار حصري مدته 30 دقيقة؛ أي 8300 دولار مقابل الدقيقة الواحدة، وذلك حسب موقع “هافنغتون بوست عربي”.