الرئيسية > سياسة > بالصور.. نشطاء جزائريون يطالبون بإقالة وزير الخارجية مساهل بسبب تصريحاته ضد المغرب

بالصور.. نشطاء جزائريون يطالبون بإقالة وزير الخارجية مساهل بسبب تصريحاته ضد المغرب

  • 23 أكتوبر 2017

بالصور.. نشطاء جزائريون يطالبون بإقالة وزير الخارجية مساهل بسبب تصريحاته ضد المغرب

 

شارك برأيك

إلغاء الرد

الأكثر مشاهدة

جريدة العلم

تصنيفات

أخبار

الجريدة الورقية

مواقع صديقة

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العلم © 2016
Développé par NOOV Sarl