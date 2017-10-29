بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة
يعقد الأخ “نزار بركة” الأمين العام لحزب الاستقلال لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة مع أطر وكفاءات المدينة بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب.
بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة
ويعدُّ هذا اللقاء التواصلي في إطار دعم ترشيح الدكتور “عمر احجيرة” للانتخابات التشريعية الجزئية بمدينة وجدة.
بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة
بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة
بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة
بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة
بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة
بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة
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