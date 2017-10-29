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بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة

  • 29 أكتوبر 2017

بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة

 

 

  • العلم الإلكترونية

يعقد الأخ “نزار بركة” الأمين العام لحزب الاستقلال لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة مع أطر وكفاءات المدينة بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب.

 

بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة

بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة

 

ويعدُّ هذا اللقاء التواصلي في إطار دعم ترشيح الدكتور “عمر احجيرة” للانتخابات التشريعية الجزئية بمدينة وجدة.

 

بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة

بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة

بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة

بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة

بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة

بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة

بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة

بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة

بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة

بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة

بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة

بالصور: نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يعقد لقاءً تواصلياً الآن بمدينة وجدة

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