بالصور.. مئات السيارات الفاخرة في انتظار ملك السعودية بمدينة طنجة

العلم الإلكترونية

يسارع المسؤولون السعوديون الذين حلوا في وقت سابق بمدينة طنجة، الزمن للعمل على الإنتهاء من الإعداد لاستقبال العاهل السعودي، الملك سلمان، الذي ينتظر أن يحل بعد غد الإثنين إلى المدينة حيث قرر قضاء عطلته السنوية الخاصة.

وفضلا عن حجزهم لعدد من أفخم الفنادق بالمدينة السياحية، ومنها فندق ميراج، لاستقبال الوفد الكبير الذي سيرافق الملك سلمان، فيما جرى تخصيص المئات من السيارات الفارهة من نوع “رونج روفر” “ميرسيديس” وغيرها لتنقلات الملك ومرافقيه.

كما جرى في وقت سابق الإنتهاء من أعمال الترميم التي جرت في الإقامة الخاصة للملك سلمان والتي تقع قبالة شاطئة جبيلة قرب مكان التقاء مياه البحر الأبيض المتوسط بمياه المحيذ الأطلسي.

وكان مقررا أن يصل الملك السعودي إلى المدينة أمس الجمعة، إلا أن الزيارة تأجلت في آخر لحظة بسبب عدم الإنتهاء من بعض الأشغال الثانوية بمقر إقامة الملك غرب طنجة.

وكانت طائرة خاصة قد وصلت يوم الأربعاء الماضي إلى مطار طنجة الدولي، والتي نقلت حوالي 143 شخصا من عمال النظافة ومسؤولين عن الطبخ، بالإضافة إلى تجهيزات أمنية خاصة منها أجهزة السكانير، حيث جرى نقلها إلى إقامة العاهل السعودي.

تجدر الإشارة إلى أن الملك السعودي كان قد قرر منذ ثلاث سنوات قضاء عطلته الصيفية في مدينة طنجة، وهو الأمر الذي دأب عليه منذ توليه الحكم سنة 2015.