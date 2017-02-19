بالصور.. رئيس الرجاء يتعرض لحادثة سير قبل اجتماعه مع المنخرطين
قال موقع “البطولة” ” إن سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء الرياضي قد تعرض في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس السبت لحادثة سير بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء.
و حسب موقع الأنصار فقد تم نقل سعيد حسبان بعد الحادث إلى إحدى مصحات مدينة الدار البيضاء، بعد إصابته على مستوى اليد.
و خلف الحادث بعض الخسائر المادية على مستوى السيارة، في حين أن الحالة الصحية لسعيد حسبان لا تدعو للقلق بعد تلقيه للعلاجات الضرورية.
هذا و كانت إدارة نادي الرجاء الرياضي برئاسة حسبان قد أعلنت عن عقد اجتماع مع المنخرطين اليوم الأحد من أجل تدارس الوضحية الحالية للفريق.
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