بالصور.. رئيس الرجاء يتعرض لحادثة سير قبل اجتماعه مع المنخرطين

قال موقع “البطولة” ” إن سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء الرياضي قد تعرض في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس السبت لحادثة سير بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء.

و حسب موقع الأنصار فقد تم نقل سعيد حسبان بعد الحادث إلى إحدى مصحات مدينة الدار البيضاء، بعد إصابته على مستوى اليد.