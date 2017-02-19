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بالصور.. رئيس الرجاء يتعرض لحادثة سير قبل اجتماعه مع المنخرطين

بالصور.. رئيس الرجاء يتعرض لحادثة سير قبل اجتماعه مع المنخرطين
بالصور.. رئيس الرجاء يتعرض لحادثة سير قبل اجتماعه مع المنخرطين
  قال موقع “البطولة” ” إن سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء الرياضي قد تعرض في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس السبت لحادثة سير بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء.
و حسب موقع الأنصار فقد تم نقل سعيد حسبان بعد الحادث إلى إحدى مصحات مدينة الدار البيضاء، بعد إصابته على مستوى اليد.
رئيس الرجاء الرياضي يتعرض لحادثة سير قبل اجتماعه مع المنخرطين

رئيس الرجاء الرياضي يتعرض لحادثة سير قبل اجتماعه مع المنخرطين

و خلف الحادث بعض الخسائر المادية على مستوى السيارة، في حين أن الحالة الصحية لسعيد حسبان لا تدعو للقلق بعد تلقيه للعلاجات الضرورية.

رئيس الرجاء الرياضي يتعرض لحادثة سير قبل اجتماعه مع المنخرطين

رئيس الرجاء الرياضي يتعرض لحادثة سير قبل اجتماعه مع المنخرطين

هذا و كانت إدارة نادي الرجاء الرياضي برئاسة حسبان قد أعلنت عن عقد اجتماع مع المنخرطين اليوم الأحد من أجل تدارس الوضحية الحالية للفريق.

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