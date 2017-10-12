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حـوادث السير الدمويــة
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بالصور: حادثة خطيرة ومروعة بسبب تصادم سيارتين – وهذا عدد القتلى!!
بالصور: حادثة خطيرة ومروعة بسبب تصادم سيارتين – وهذا عدد القتلى!!
12 أكتوبر 2017
بالصور: حادثة خطيرة ومروعة بسبب تصادم سيارتين – وهذا عدد القتلى!!
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