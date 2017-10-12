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بالصور: حادثة خطيرة ومروعة بسبب تصادم سيارتين – وهذا عدد القتلى!!

  • 12 أكتوبر 2017

بالصور: حادثة خطيرة ومروعة بسبب تصادم سيارتين – وهذا عدد القتلى!!

 

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