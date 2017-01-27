بالصور: « أكاديمية المملكة المغربية » تكرم عميد »الأدب المغربي » الأديب « عبد الكريم غلاب »
حفل تكريم عميد الأدب المغربي وقيدوم المفكرين المغاربة الأديب « عبد الكريم غلاب »
العلم الإلكترونية – تـ: الأشعري
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بالصور: « أكاديمية المملكة المغربية » تكرم عميد »الأدب المغربي » الأديب « عبد الكريم غلاب »
بالصور: « أكاديمية المملكة المغربية » تكرم عميد »الأدب المغربي » الأديب « عبد الكريم غلاب »
بالصور: « أكاديمية المملكة المغربية » تكرم عميد »الأدب المغربي » الأديب « عبد الكريم غلاب »
بالصور: « أكاديمية المملكة المغربية » تكرم عميد »الأدب المغربي » الأديب « عبد الكريم غلاب »
بالصور: « أكاديمية المملكة المغربية » تكرم عميد »الأدب المغربي » الأديب « عبد الكريم غلاب »
لحظة تقديم شهادة التقدير التي منحتها أكاديمية المملكة المغربية
بالصور: « أكاديمية المملكة المغربية » تكرم عميد »الأدب المغربي » الأديب « عبد الكريم غلاب »
ذرع التكريم الذي منحته أكاديمية المملكة المغربية لأديبنا الكبير عبد الكريم غلاب
جانب من الحضور المتميز الذي حضر لحفل تكريم أديبنا الكبير « عبد الكريم غلاب »
شهادة التقدير التي منحتها أكاديمية المملكة المغربية اعترافا وامتنانا لما قدمه أديبنا المبدع عبد الكريم غلاب للثقافة المغربية وقضايا الوطن من إسهامات متميزة طيلة مشواره