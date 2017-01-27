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بالصور: « أكاديمية المملكة المغربية » تكرم عميد‭ ‬ »الأدب‭ ‬المغربي » الأديب « عبد الكريم غلاب »

  • 27 janvier 2017

بالصور: « أكاديمية المملكة المغربية » تكرم عميد‭ ‬ »الأدب‭ ‬المغربي » الأديب « عبد الكريم غلاب »

حفل تكريم عميد‭ ‬الأدب‭ ‬المغربي وقيدوم المفكرين المغاربة الأديب « عبد الكريم غلاب »

العلم الإلكترونية – تـ: الأشعري

  • بالصور: "أكاديمية المملكة المغربية" تكرم عميد‭ ‬"الأدب‭ ‬المغربي" الأديب "عبد الكريم غلاب"

    بالصور: « أكاديمية المملكة المغربية » تكرم عميد‭ ‬ »الأدب‭ ‬المغربي » الأديب « عبد الكريم غلاب »

بالصور: "أكاديمية المملكة المغربية" تكرم عميد‭ ‬"الأدب‭ ‬المغربي" الأديب "عبد الكريم غلاب"

بالصور: « أكاديمية المملكة المغربية » تكرم عميد‭ ‬ »الأدب‭ ‬المغربي » الأديب « عبد الكريم غلاب » 

بالصور: "أكاديمية المملكة المغربية" تكرم عميد‭ ‬"الأدب‭ ‬المغربي" الأديب "عبد الكريم غلاب"

بالصور: « أكاديمية المملكة المغربية » تكرم عميد‭ ‬ »الأدب‭ ‬المغربي » الأديب « عبد الكريم غلاب » 

بالصور: "أكاديمية المملكة المغربية" تكرم عميد‭ ‬"الأدب‭ ‬المغربي" الأديب "عبد الكريم غلاب"

بالصور: « أكاديمية المملكة المغربية » تكرم عميد‭ ‬ »الأدب‭ ‬المغربي » الأديب « عبد الكريم غلاب » 

بالصور: "أكاديمية المملكة المغربية" تكرم عميد‭ ‬"الأدب‭ ‬المغربي" الأديب "عبد الكريم غلاب"

بالصور: « أكاديمية المملكة المغربية » تكرم عميد‭ ‬ »الأدب‭ ‬المغربي » الأديب « عبد الكريم غلاب » 

لحظة تقديم شهادة التقدير التي منحتها أكاديمية المملكة المغربية

لحظة تقديم شهادة التقدير التي منحتها أكاديمية المملكة المغربية

بالصور: "أكاديمية المملكة المغربية" تكرم عميد‭ ‬"الأدب‭ ‬المغربي" الأديب "عبد الكريم غلاب"

بالصور: « أكاديمية المملكة المغربية » تكرم عميد‭ ‬ »الأدب‭ ‬المغربي » الأديب « عبد الكريم غلاب »

ذرع التكريم الذي منحته أكاديمية المملكة المغربية لأديبنا الكبير عبد الكريم غلاب

ذرع التكريم الذي منحته أكاديمية المملكة المغربية لأديبنا الكبير عبد الكريم غلاب 

جانب من الحضور المتميز الذي حضر لحفل تكريم أديبنا الكبير "عبد الكريم غلاب"

جانب من الحضور المتميز الذي حضر لحفل تكريم أديبنا الكبير « عبد الكريم غلاب » 

شهادة التقدير التي منحتها أكاديمية المملكة المغربية اعترافا وامتنانا لما قدمه أديبنا المبدع عبد الكريم غلاب للثقافة المغربية وقضايا الوطن من إسهامات متميزة طيلة مشواره

شهادة التقدير التي منحتها أكاديمية المملكة المغربية اعترافا وامتنانا لما قدمه أديبنا المبدع عبد الكريم غلاب للثقافة المغربية وقضايا الوطن من إسهامات متميزة طيلة مشواره

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