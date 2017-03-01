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بالصورة قبل قليل: البشير عبدو ينشر صورة له رفقة ابنه ويعلق عليها بالشعار الوطني

بالصورة قبل قليل: البشير عبدو ينشر صورة له رفقة ابنه ويعلق عليها بالشعار الوطني

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