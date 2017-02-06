بالتفاصيل بوطة كبيرة تقتل سيدة وتصيب 54 شخصا بحروق متفاوتة الخطورة بعين عودة

• العلم الالكترونية: وو.م.ع

علم لدى السلطات المحلية لعمالة الصخيرات- تمارة، أن سيدة لقيت مصرعها وأصيب 54 شخصا بحروق متفاوتة الخطورة جراء انفجار قنينة غاز البوتان من الحجم الكبير، اليوم الإثنين 06 فبراير، داخل محل لتقديم الوجبات الغذائية بالسوق الأسبوعي لمنطقة عين عودة.

وقد تدخلت السلطات المحلية ومختلف المصالح المعنية، يضيف المصدر ذاته، حيث تم نقل المصابين إلى كل من مستشفى سيدي لحسن بتمارة ومستشفى ابن سينا بالرباط لتلقي الإسعافات الضرورية.