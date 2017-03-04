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بالإجماع: انتخاب الأخ أحمد أفيلال رئيسا للاتحاد العام للمقاولات والمهن

بالإجماع: انتخاب الأخ أحمد أفيلال رئيسا للاتحاد العام للمقاولات والمهن

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