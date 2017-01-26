بإعادة تأهيل ضاية شنيدر ستنهي معاناة ساكنة الألفة مع شنيولة والروائح الكريهة

العلم: شعيب. ل

وأخيرا، وبعد معاناة طويلة، تمتد لعدة سنوات، لساكنة حي الفردوس وحي الألفة بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني، مع ضاية شنيدر أو بحيرة الألفة، تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية شراكة بين عمالة مقاطعة الحي الحسني وشركة ليديك ومكتب « دي بييزاج لابيب ».

و »ضاية شنيدر » تعتبر من البحيرات الحضرية، حيث تمتد على مساحة 9 هكتارات، وتزخر بثروات نباتية وبتواجد بعض أصناف الطيور النادرة.

وبموجب الاتفاقية الثلاثية، ستلتزم شركة « ليدك » من خلال مؤسستها لأعمال الرعاية، بتقديم مساعدة مالية لإنجاز دراسات مجالية لمشروع إعادة تأهيل البحيرة و جوانبها ، الحديقة إيكولوجية، الضفاف…. وسينجز مكتب الدراسات المذكور سالفا، دراسة حول تهيئة مجالية للجرف وللموقع من الناحية الإجتماعية، المناخية والبيئية، وستشمل الدراسات أيضا إعادة تهيئة حديقة العمالة، المتواجدة بين البحيرة ومقر عمالة مقاطعة الحسني وكذا إحداث جدار مجالي لتسييج البحيرة.

وحسب بلاغ في الموضوع، ستواكب « ليديك » هذا المشروع منذ بداياته الأولى، من خلال تقديم خبرتها المباشرة، بهدف تحسين التحكم في حمولات المياه العادمة للقنوات المجمعة الكبرى الثلاث بالمنطقة.

وستنجز أعمال مختلفة، مثل إنجاز مراكز التقاط تمكن من تجنب تدفق المياه العادمة غير المشروعة في سطح الماء، ووضع مسبار لقياس الصبيب في القناة المجمعة الرئيسية من أجل قياس التدفقات التي تقذف في البحيرة خلال فصل الأمطار وتتبع جودة الماء في 12 نقطة من سطح الماء.

وفي نفس السياق، جري إنجاز دراسة تشخيص للحالة الإيكولوجية للبحيرة، بشراكة مع جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مكنت في مرحلة أولى بمتم سنة 2016، من إنجاز تحليلات لجودة مياه البحيرة و مسح للأعماق مكن من قياس عمق الماء و تحديد طبيعة أعماق البحيرة.

وبإعادة تأهيل « ضاية شنيدر » ستتنفس الساكنة المجاورة للبحيرة الصعداء مع شنيولة والروائح الكريهة، كما أن من شأن إعادة تأهيل البحيرة، أن يوفر لساكنة وأطفال الألفة والحي الحسني، فضاء طبيعي، كانوا في أمس الحاجة إليه على امتداد عقود من الزمن.