ايقاف مخزني وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الشيرا وهواتف نقالة بكلميم

العلم الإلكترونية: كلميم – حسن بوفوس

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بكلميم صباح اليوم الخميس 26 يناير 2017 من اعتقال شخص ينتمي للقوات المساعدة بعد تسلقه سطح منزل بحي ابن رشد بمدينة كلميم قصد الاختباء بعد محاولته الفرار مباشرة بعد تنفيذه عملية سرقة هاتف نقال فتاة بالقرب من مقر الهلال الأحمر بشارع مولاي رشيد (شارع أباينو ) إضافة إلى عدة سرقات نفذها نفس المتهم كما قام بمهاجمة و مداهمة منزل به امراءة بدواعي السرقة صحبة شريك له في عملياته الاجرامية و هو في حالة فرار.

وكشفت مصادر امنية أن المتهم الموقوف حجزت بحوزته كمية من مخدر الشيرا تقدر ب 2 كيلو وهواتف نقالة متحصل عنها من السرقة، ودراجة نارية كان يتسعملها كناقلة في السرقة بالعنف رفقه شريكه الذي حررت في حقه مذكرة بحث.

وهدا فالشخص الموقوف ينتمي لافراد القوات المساعدة المرابطة بالحزام الامني ويحل بمدينة كلميم بين الفينة والاخرى واخرها يوم القبض عليه وهو في اجازة مدتها 48 ساعة.