انقلاب شاحنة للإطفاء ونقل عناصرها إلى المستعجلات – صورة

العلم الإلكترونية

أسفر انقلاب شاحنة إطفاء، تابعة للوقاية المدنية في مدينة طنجة عن إصابة أربعة إطفائيين بجروح متفاوتة الخطورة، جرى نقلهم إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاجات الأولية.

وحسب مصادر من عين المكان، فإن سائق الشاحنة الصهريجية فقد السيطرة على المقود، فارتطم بعمود كهربائي، في طريق الرباط، حوالي الثامنة صباحا، ما أسفر عن انقلابها، وإغراق الشارع بالمياه، التي كانت في الصهريج، الذي تحمله.

وأفادت المصادر ذاتها أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا حول الحادث، الذي استنفر مساعدات كبيرة من شاحنات الجر، التي تمكنت من سحب الشاحنة المنقلبة، وإعادة حركة السير والجولان إلى طبيعتها.