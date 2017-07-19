انفراجة في أزمة الرجاء! حسبان قدم للاعبين شيكات شخصية لإنهاء الإضراب والعودة إلى التداريب

الإسباني غاريدو يخرج عن صمته ويتمنى حل المشكل سريعا والعمل في ظروف جيدة..

المحرر الرياضي

كتب الإسباني خوان غاريدو، المدرب الجديد للرجاء البيضاوي، على صفحته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه يتمنى أن تنتهي المشاكل التي يعيشها الفريق الأخضر.

وقال غاريدو في تدوينته: “مع الأسف الوقت يمر سريعا، وما زالت أزمة اللاعبين قائمة، كنت أتمنى أن عمل خلال الفترة الماضية في ظروف جيدة، وبحضور كل المجموعة”.

وأضاف: “الكل يرغب في تحقيق أفضل النتائج، مع قرب بداية انطلاق الموسم، لذلك نحن مطالبون بأن نعمل في وضعية مناسبة”.

وقاطع لاعبو الرجاء تدريبات الفريق منذ انطلاقها، بسبب مستحقاتهم المالية، ورفضوا السفر إلى إيفران، الجمعة الماضي، لبدء المعسكر التدريبي.

واضطر غاريدو إلى الاستعانة بـ15 لاعبا شابا في تدريبات الفريق 15، لتعويض نقص الكبار.

إلى ذلك، أكدت بعض المصادر الرجاوية، أن انفراجة في ملف إضراب اللاعبين قد حلت، حيث ينتظر أن يكون اللاعبون التحقوا أمس الثلاثاء أو سيلتحقون اليوم الأربعاء بمعسكر إفران لاستئناف التداريب بعدما قدم لهم الرئيس سعيد حسبان ضمانات مقابل إنهاء الإضراب المفتوح، والسفر إلى إفران.

وقالت المصادر إن حسبان سيسلم اللاعبين شيكات شخصية لرفع الإضراب والعودة إلى التداريب، وبالتالي لن يمون للاعبين أي حجة لمواصلة مقاطعة التداريب وهم الذين كانوا اشترطوا الحصول على ضمانات للقيام بذلك.

وكان امحمد أوزال الرئيس السابق للمكتب المديري للرجاء، حاول إقناع اللاعبين بضرورة استئناف التداريب عبر تقديم بعض الوعود بإيجاد حل لمشكل المستحقات في أقرب وقت، لكن اللاعبين رفضوا مقترحه وفضلوا مواصلة الاضراب حتى تحقيق مطالبهم وهي الحصول على ضمانات بأنهم سيتوصلون بكامل مستحقاتهم المالية العالقة في ذمة المكتب المسير للفريق الأخضر.

يذكر أن الرجاء يمر من أزمة مالية خطيرة لأول مرة يعيشها منذ سنوات طويلة، ذكاها الاتهامات المتبادلة بين الرئيس الحالي سعيد حسبان وسلفه محمد بودريقة، حيث كل طرف يتهم الآخر في التسبب في الأزمة الحالية.