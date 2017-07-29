انفجار بندقية فارس يرسل ستة أشخاص إلى قسم المستعجلات



العلم: سطات / بني يكرين – محمد جنان

لم تكتمل فرحة عدد من الأشخاص المنتمين لفرقة التبوريدة بدوار البصارة جماعة بني يكرين التابعة ترابيا لإقليم سطات الذين كانوا يحتفلون بموسمهم السنوي (سيدي ازويتينة)، إذ سرعان ما خيم عليهم الحزن والألم بسبب انفجار بندقية التبوريدة تم ملأها بكمية زائدة من البارود عن طريق الخطأ من طرف فارس ينتمي إلى الفرقة المذكورة.

وحسب مصدر من عين المكان فان الحادث الذي وقع ليلة الجمعة 28 يوليوز الجاري مباشرة بعد الانتهاء من استعراض فن التبوريدة وأخذ قسط من الراحة، أدى إلى إصابة ستة أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة استدعت نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات لتلقي الإسعافات الضرورية اللازمة والذي غادروه بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية إلا اثنين منهم حيث جرى تحويلهما صوب مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء لحالتهما الصحية الحرجة.

هذا وقد حلت بمكان الحادث عناصر السلطة المحلية والدرك الملكي لمركز كيسر الذين فتحوا تحقيقا في هذه الفاجعة بأمر من النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث المؤلم الذي ترك حزنا عميقا في نفوس عائلة الضحايا وزوار الموسم السنوي لجماعة بني يكرين.