انعقاد المؤتمر الـ 30 للتخدير والإنعاش من 26 إلى 28 يناير بمراكش

العلم الإلكترونية: متابعة

ذكر بلاغ « الجمعية المغربية للإنعاش والتخدير » الذي توصلت جريدة « العلم الإلكترونية » بنسخة منه أن هذا اللقاء الخاص بالتكوين المستمر في مجال التخدير والإنعاش، سيجمع المتخصصين المغاربة لمناقشة آخر الندوات المحينة في مجال التخدير والإنعاش إلى جانب زملائهم من كافة أنحاء العالم.

وأضاف البلاغ أن برنامج هذه التظاهرة التي ستنكب على إشكاليات وإمكانيات تحسين الإنعاش في المغرب وسبل تقليص التكاليف الصحية بالنسبة لأطباء التخدير وتقديم أفضل المقالات العلمية لسنة 2016 في مجالي التخدير والإنعاش، وكذا مستجدات طب المستعجلات، يتضمن جلسات عامة وملتقيات ومداخلات وورشات عملية وعمليات محاكاة.

وأشار إلى أن المؤتمر الثلاثين للإنعاش والتخدير سيتميز بتنظيم أول جائزة مغربية للمحاكاة في مجال التخدير.

ونقل البلاغ عن « أحمد غسان الأديب » رئيس « الجمعية المغربية للإنعاش والتخدير » أن المغرب هو أول بلد إفريقي إلى جانب نيجيريا، وقع على إعلان هلسنكي لسلامة المرضى أثناء التخدير، بحضور متخصصين مغاربيين وأفارقة، وكذا رئيس الفدرالية العالمية لجمعيات التخدير وممثلي الجمعية الأوروبية للتخدير.

وطبقا لتوجيهات هذا الإعلان، اشتغلت عدة لجان علمية تابعة للجمعية على قدم وساق لتحيين التوصيات المرتبطة بممارسة التخدير في المغرب، الذي عرف فيه الإنعاش قفزة كبيرة على غرار باقي دول العالم.

وأوضح المصدر ذاته أن الحداثة والتعقيد ومخاطر التقنيات المستعملة وكذا خطورة حالات المرضى المتكفل بهم، تفرض تنظيما خاصا ومستقلا يتمحور حول تعدد التخصصات وعمل الفريق ومواكبة مستمرة للمريض.

وتهدف التوصيات والمعايير التي صادقت عليها ونشرتها الجمعية إلى توفير دليل للمهنيين وجمعياتهم ومتصرفي المؤسسات الاستشفائية وهيئات التأمين والتحصيل والهيئات الحكومية لتحسين والمحافظة على جودة وسلامة علاجات المرضى.

وأكد السيد « غسان الأديب » أن « طبيب الإنعاش والتخدير الذي يعد مفتاح سلامة المريض على جميع المستويات، يعتبر المساعد المميز لعدد كبير من الأخصائيين » مسجلا أنه « يضطلع بدور رئيسي من خلال السهر على سلامة المرضى قبل وخلال وبعد العمليات الجراحية.