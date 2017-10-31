انطلاق بيع تذاكر مباراة الوداد الرياضي والأهلي المصري

العلم الإلكترونية

تنهي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى علم كافة الجماهير المغربية، أنها ستضع تذاكر المباراة الرسمية التي ستجمع الوداد الرياضي بنادي الأهلي المصري يوم السبت 4 نونبر 2017 مساء بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء؛ وذلك برسم إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية 2017؛ للبيع عن طريق الأنترنيت عبر بوابتها الرسمية انطلاقا من يومه الاثنين 30 أكتوبر 2017 إلى غاية يوم المباراة، وبالشبابيك انطلاقا من يوم الأربعاء فاتح نونبر 2017 إلى يوم اللقاء.

وحددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أثمنة دخول هذه المباراة على الشكل الآتي:

• الدرجة الأولى: 50 درهما

• الدرجة الثانية: 30 درهما

ولتسهيل مأمورية الجمهور الرياضي حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نقاط البيع التالية، وذلك من أجل سحب التذاكر المقتناة عبر البوابة الإلكترونية أو شراءها مباشرة من الشباك .

مدينة الدار البيضاء:

• المركب الرياضي محمد الخامس (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك)

• ملعب الصخور السوداء (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك)

• مركب محمد بنجلون (نقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت)

• ملعب نجم الشباب (نقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت)

وسيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:

الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.

الفترة المسائية: من الساعة الثانية عصرا إلى الساعة السابعة مساء.

جدير بالذكر، أن عملية بيع التذاكر ستتوقف يوم الخميس 2 نونبر 2017 على الساعة الثانية بعد الزوال.

ملحوظة:

ضرورة الإدلاء بالبطاقة الوطنية عند شبابيك البيع.

لا يمكن بيع أكثر من تذكرتين لكل فرد

سيكون بإمكان لكل فرد اقتناء تذكرتين على أقصى تقدير عن طريق انترنيت

ضرورة الإدلاء بالوصل تأكيد البيع مع الإدلاء بالبطاقة الوطنية عن سحب التذاكر المقتناة عن طريق الأنترنيت.