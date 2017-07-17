انطلاق الاستنطاق التفصيلي مع مجموعة جديدة من معتقلي الريف

العلم الإلكترونية

ستشهد محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يومه الاثنين، جلسة التحقيق للاستنطاق التفصيلي لمجموعة من معتقلي الريف، وذلك بعد استنطاق كل من ناصر الزفزافي، القائد الميداني، وسليمة الزياني، الشهيرة بسيليا.

مجموعة اليوم، حسب ما كشف عنه المحامي عبد الصادق البوشتاوي، وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الريف، تضم كل من ربيع الأبلق، وأشرف اليخلوي، وبلال أهباض، والحسين الإدريسي.

وكشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، بداية الشهر الجاري، أن عدد المعتقلين احتياطيا بلغ 176 معتقلا، فيما يتابع 63 شخصا في حتة سراح، أما عدد الذين حفظت ملفاتهم فبلغ 21 شخصا.