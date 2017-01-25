انطلاق أشغال الدورة الثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

العلم الالكترونية: متابعات

انطلقت، اليوم الأربعاء، أشغال الدورة الثلاثين العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بمقر الأخير بأديس أبابا الإثيوبية.

وافتتحت الجلسة رسمياً بكلمة ترحيب لرئيس المجلس التنفيذي ، وكلمة ترحيب لرئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي ، وكلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ، وكلمة رئيس المجلس التنفيذي.

وسيشهد اجتماع المجلس التنفيذي حضور كافة وزراء الدول الاربع والخمسين أعضاء الاتحاد الأفريقي ، أعضاء لجنة الممثلين الدائمين المقيمين في أديس أبابا، إثيوبيا ،ممثلي لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ، رؤساء أجهزة الاتحاد الافريقي ، المجموعات الاقتصادية الإقليمية ، فضلاَ عن كبار مسئولي الاتحاد الافريقي وغيرهم.

وسيتداول وزراء الشؤون الخارجية والوزراء المكلفين من حكومات الدول أعضاء الاتحاد الافريقي حول مختلف تقارير الاجتماعات الوزارية للجان الفنية المتخصصة التي نظمتها مفوضية الاتحاد الافريقي خلال الاشهر الست الماضية.

كما سيعتمد الوزراء تقرير لجنة الممثلين الدائمين.

وسيعمل المجلس على إعداد أجندة قمة الاتحاد الافريقي بوضع توصيات ملائمة لينظر فيها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، المقرر عقده في 30-31 يناير 2017.

وتكتسي الدورة الثامنة والعشرون للاتحاد الإفريقي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب الذي يعتزم استعادة عضويته في الاتحاد الذي تركه منذ 32 سنة.