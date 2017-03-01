انريكي يعترف: نتائج برشلونة تعتمد على أداء ميسي

• العلم الالكترونية: متابعة

اعتبر مدرب نادي برشلونة الاسباني، لويس انريكي، اليوم الثلاثاء، أن مهاجمه الدولي الارجنتيني، ليونيل ميسي، هو “أفضل لاعب في العالم” ومن الطبيعي ان تعتمد نتائج بطل الدوري الاسباني على ادائه.

وأتت تصريحات المدرب، الذي يحتل فريقه المركز الثاني في ترتيب الدوري الاسباني خلف ريال مدريد، بعد فوزين متتالين بفضل الارجنتيني، الذي نال جائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

وقال انريكي، في مؤتمر صحافي عشية استضافة سبورتينغ خيخون، ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري المحلي “سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن نتائجنا لا تتوقف على أفضل لاعب في العالم. آمل أن نتمكن من الاعتماد عليه لسنوات عديدة”.

وامضى ميسي، البالغ من العمر 29 عاما، مسيرته الكروية كاملة في نادي برشلونة، وقال النادي انه دخل في مفاوضات لتمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2018.

وبعد هزيمته المذلة هذا الشهر في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا امام باريس سان جرمان الفرنسي (صفر-4)، أنقذ ميسي برشلونة مرتين في الايام الاخيرة، الاولى امام ليغانيس (2-1) ثم امام اتلتيكو مدريد (2-1 ايضا).

وفي المبارتين، سجل ميسي هدف الحسم في الدقائق الأخيرة وابتعد في صدارة لائحة الهدافين (20 هدفا).

وعلى الرغم من الاهمية المتزايدة للانطلاقات العبقرية للارجنتيني في اسلوب لعب النادي الكاتالوني، رفض انريكي فكرة أن المهاجم أصبح مثل لاعب وسط رابع في خطته التكتيكية 4-3-3.

وقال “أنا لا أعتبر ميسي لاعب خط وسط أكثر من كونه مهاجما، حتى لو أنه يعود الى وسط الملعب للمشاركة في الهجمات وتحقيق التوازن في وسط الملعب. وفي النهاية، يجب التركيز على أدائه، وليس على معرفة ما اذا كان لاعب وسط مهاجم او مهاجم”.

ويعول برشلونة (54 نقطة) على ميسي لتأكيد استعادة توازنه عندما يستضيف سبورتينغ خيخون وكذلك بهدف الضغط على ريال مدريد المتصدر (55 نقطة) والذي يستضيف بعده بساعتين لاس بالماس.