انخفاض نسبة زواج القاصرات بالمغرب خلال العشر سنوات الأخيرة

العلم الإلكترونية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن عدد القاصرين المغاربة الذين تزوجوا قبل سن 18 عاما خلال العقد الماضي عرف انخفاضا بنسبة 12,8%.

وأفادت المندوبية أن هذا العدد انتقل من 55.379 شخص سنة 2004 إلى 48.291 سنة 2014، مشيرة إلى أن الفتيات لا زلن المعنيات الرئيسيات بهذا النوع من الزواج بنسبة 94,8% من مجموع القاصرين المتزوجين.

وأضافت المندوبية أن 32,1% من بين البنات القاصرات المتزوجات أنجبن على الأقل طفل واحد، وبأن نسبة الفتيات المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة، بلغت 29,2 % خلال سنة 2014، مقابل 3,8% من الشبان، كما أن الغالبية العظمى من الفتيات غير العازبات (87,7%) هن ربات بيوت.