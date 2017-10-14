انخفاض نسبة زواج القاصرات بالمغرب خلال العشر سنوات الأخيرة
- العلم الإلكترونية
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن عدد القاصرين المغاربة الذين تزوجوا قبل سن 18 عاما خلال العقد الماضي عرف انخفاضا بنسبة 12,8%.
وأفادت المندوبية أن هذا العدد انتقل من 55.379 شخص سنة 2004 إلى 48.291 سنة 2014، مشيرة إلى أن الفتيات لا زلن المعنيات الرئيسيات بهذا النوع من الزواج بنسبة 94,8% من مجموع القاصرين المتزوجين.
وأضافت المندوبية أن 32,1% من بين البنات القاصرات المتزوجات أنجبن على الأقل طفل واحد، وبأن نسبة الفتيات المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة، بلغت 29,2 % خلال سنة 2014، مقابل 3,8% من الشبان، كما أن الغالبية العظمى من الفتيات غير العازبات (87,7%) هن ربات بيوت.
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