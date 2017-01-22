انتحار طفلة لا يتجاوز عمرها 11 سنة بضواحي جرسيف.. والعثور على مولود حيا متخلى عنه بزايو

• تاوريرت: عبد العزيز العياشي

استفاق سكان دوار « لبعير » بجماعة تادارت، التابعة ترابيا لإقليم جرسيف صباح 18 يناير2017 على وقع عملية انتحار مأساوية، راحت ضحيتها طفلة لا يتجاوز عمرها 11 سنة، والتي كانت تتابع دراستها بالمستوى الخامس ابتدائي، حسب بعض الأخبار.

وحسب مصادر فإن أهل الدوار وجدوا الطفلة معلقة بحبل بعدما استعانت ربطه في أعمدة سقف المنزل، الذي تقطنه مع أسرتها، ببرميل حديدي واضعة حدا لحياتها .

هذا فور إخبار عناصر الدرك الملكي انتقلوا إلى مسرح الجريمة، حيث فتح تحقيق في عملية الانتحار هاته والتي لا تزال أسبابها مجهولة إلى حدود كتابة هذه الأسطر، فيما تم نقل الطفلة إلى مستودع الأموات بمدينة جرسيف.

وفي موضوع آخر تم العثور حوالي الساعة السادسة من صباح يوم 19 يناير 2017، على مولود ذكر حديث الولادة متخلى عنه ما زال على قيد الحياة، وذلك بشارع الاستقلال قرب متاجر بائعي المجوهرات بمدينة زايو، على بعد أمتار قليلة من الطريق .

وفور توصلها بالخبر هرعت عناصر الأمن بزايو مصحوبة بالوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم تحرير محضر معاينة وفتح بحث في الموضوع لكشف ملابسات الحادث في وقت نقل فيه الرضيع إلى المستشفى الإقليمي بالناظور .

و حسب مصدر فإن الرضيع وجد في صحة جيدة ، والذي وضعته أمه دون أن ينتبه إليها أحد، و من المرجح أن يكون نتاج علاقة غير شرعية .