انتحار شخصين بجماعة لوطا بإقليم الحسيمة

• فكري ولدعلي

شهد إقليم الحسيمة يوم الثلاثاء المنصرم حالتي انتحار، الأولى تم تسجيلها على حدود جماعتي لوطا، وأمزورن، حيث تم العثور بمكان يدعى “ارما” على جثة شخص، ينحدر من مدينة بني بوعياش، وهي متدلية من على غصن شجرة ومربوطة بواسطة حبل على مستوى العنق.

وأكد مصدرأن أسباب إقدام الهالك على الانتحار مازالت غير معروفة لحد كتابة هذه الأسطر.

من جهة أخرى تم تسجيل حالة انتحار ثانية على مستوى نفس الجماعة المذكورة

أعلاه، والتي تعود لشاب مياوم، في أواسط الثلاثينيات من عمره، وذلك

بدوار “ازغيين”، حيث عمد الضحية لوضع حد لحياته هو الآخر شنقا بواسطة حبل لفه حولعنقه وربطه لشجرة “لوز”.

وحضرت المصالح الأمنية المختصة لعين المكان وعاين الجثتين، وحررت محضر بشأنهما، والتي تم نقلهما إلى مستودع

الأموات بالمستشفى الإقليمي بالحسيمة لإخضاعهما للتشريح الطبي.