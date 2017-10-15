اليوم تنطلق زيارة وفد رجال الاعمال الاماراتيين للمغرب

الرفع من مستوى التعاون الاقتصادي مع المغرب ورفع حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات

قال سعيد مهير الكتبي، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالمغرب، إن زيارة وفد أعمال غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى المملكة المغربية المرتقبة خلال الفترة 16 و19 أكتوبر الجاري “تندرج في إطار الدينامية التي تشهدها العلاقات الإماراتية ـ المغربية تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة، والملك محمد السادس”، معتبرا أنها تأتي “لرفع مستوى التعاون الاقتصادي مع المغرب ورفع حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات بما يساهم في مسيرة التنمية والتطور”.

وذكّر المتحدث ذاته بـ”حضور الاستثمارات الإماراتية في مختلف القطاعات ومختلف مناطق المغرب، وانخراطها في الدينامية الاقتصادية والإنمائية في المملكة”، وزاد: “ساهم صندوق أبوظبي للتنمية بفعالية في دعم مسيرة التنمية في المملكة المغربية الشقيقة منذ عام 1976، ومول على مدار 40 عاما 64 مشروعا تنمويا في قطاعات البنيات التحتية والنقل والموانئ والطاقة المتجددة بــ2 مليار دولار”.

وستعرف الزيارة عددا من النشاطات عبارة عن زيارات إلى مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة، ولقاءات بين الوفد ورجال الأعمال المغاربة، وأخرى مع مدراء ومسؤولين جماعيين ورؤساء غرف.

وستشمل الزيارات المذكورة الشركة المغربية للهندسة السياحية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، ووكالة التنمية الفلاحية، والمركز الجهوي للاستثمار بالرباط.

كما ستشهد الزيارة لقاء للوفد الإماراتي الرسمي مع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وآخر مع وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة .

وسيجمع لقاءٌ آخر الوفدَ الإماراتي مع كل من مدير عام بنك القرض الفلاحي للمغرب، إضافة إلى لقاء جماعي سيضم كلا من والي جهة الدار البيضاء سطات، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء، ومدير مشروع وصال الدار البيضاء، ومدير المركز المالي للدار البيضاء، ومدير عام بورصة الدار البيضاء، ومدير الأبناك، وكذا رجال أعمال بجهة الدار البيضاء سطات.

ووفق تصريح الكتبي فإن الشركات الإماراتية تتطلع، من خلال الزيارة المذكورة، “إلى توسيع انفتاحها على السوق المغربي وجعله قاعدة انطلاق نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، وإلى المزيد من التطور والازدهار للعلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية”، وزاد: ” نحن واثقون أن التعاون بين بلدينا سيشهد مستقبلا واعدا ورائدا في مختلف المجالات”.

من جهته، سيتشكل الوفد الإماراتي من محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس غرفة أبوظبي، ورئيس اتحاد غرف الإمارات ونوابه، إضافة إلى عدد من أعضاء الغرفة ومجلس إدارتها.