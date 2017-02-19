الولايات المتحدة.. مرسوم ترامب بشأن الهجرة لن يسري على المقيمين الدائمين

• العلم الالكترونية: ووكالات

أكد وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي، أمس السبت 18 فبراير، أن المرسوم الجديد الذي يحظر على مواطني عدة بلدان الولوج إلى الولايات المتحدة لن يسري على المقيمين الدائمين الحاصلين على “البطاقة الخضراء” (غرين كارد).

ونقلت الصحافة عن كيلي قوله إن الصيغة الجديدة من المرسوم لن تسري أيضا على المسافرين الذين استقلوا فعلا الطائرات المتوجهة إلى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول إن “الرئيس يعتزم إصدار صيغة أكثر إحكاما واتساقا من المرسوم السابق”.

وأبرز أن حاملي البطاقات الخضراء، المسافرين إلى الخارج عندما ستدخل هذه الصيغة الجديدة حيز التنفيذ، سيسمح لهم بالولوج إلى الولايات المتحدة.

وكانت محكمة أمريكية قد أوقفت المرسوم الأول الذي وقع في 27 يناير الماضي من قبل دونالد ترامب ويمنع مؤقتا على رعايا سبع بلدان ذات أغلبية مسلمة، وهي إيران والعراق وسورية واليمن وليبيا والسودان والصومال، من ولوج الأراضي الأمريكية.

وحسب صحيفة (وول ستريت جورنال)، نقلا عن مذكرة للخارجية الأمريكية بشأن مشروع المرسوم الجديد، فإن هذا النص قد يصدر يوم الثلاثاء المقبل وسيشمل البلدان ذاتها المعنية في المرسوم السابق.