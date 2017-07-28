الوفود تتقاطر على بيت الضلمي في الوداع الأخير للأسطورة

العلم الإلكترونية

تتقاطر العديد من الوفود، في هذه الأثناء، على منزل الراحل الأسطورة عبد المجيد الضلمي، لتقديم واجب العزاء إلى عائلته الصغيرة وإخوانه.

ويستقبل أخ لاعب المنتخب الوطني السابق الراحل، وإبنه المعزين، حيث سيوارى جثمان الضلمي الثرى بعد دقائق بمقبرة الشهداء، بالدارالبيضاء.

هذا وحلت جميع الأطياف بمنزل عائلة الضلمي، من لاعبين سابقين، ومسؤولين، وعدد من الوجوه الرياضية المعروفة، إضافة إلى أهل الفن ورجال الإعلام، لتوديع أسطورة أعطت الكثير للكرة الوطنية، سواء داخل الملعب أوخارجه.

وخلال مسيرته الرياضية حصد عبد المجيد الظلمي لقب كأس إفريقيا للأمم عام 1976، كما قاد المنتخب المغربي للدور الثاني لكأس العالم في المكسيك عام 1986،وشارك في أربع كؤوس إفريقية سنوات 1976 و1978 و1986 و1988، وعلى المستوى المحلي ثلاث كؤوس للعرش مع فريق الرجاء البيضاوي، سنوات 1974 و1977 و1982.