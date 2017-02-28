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الوضع الاقتصادي في الجزائر يزداد تأزما وارتفاع الأسعار ينذر بتعميق الأزمة

الوضع الاقتصادي في الجزائر يزداد تأزما وارتفاع الأسعار ينذر بتعميق الأزمة

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